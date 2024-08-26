Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasını öngören yönetmeliğin iptali için CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, dava açtı. Alp, “Eğer yönetmelik iptal edilmez ise her yıl bütçeden alacağı payı alamayan, bu nedenle önce fakirleşip şimdi de toprağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Anadolu çiftçisi, çok uluslu şirketlerle sözleşmeli üretime mecbur kalacak ve modern köleler hâline gelmiş olacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliği, iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilmesini öngörüyor.

Yönetmelikte, “Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilir” deniliyor.

“Anadolu çiftçisi, çok uluslu şirketlerle sözleşmeli üretime mecbur kalacak”

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurduğunu açıkladı. Alp, bu düzenlemeye karşı çiftçilerin büyük bir tepki gösterdiğini vurguladı.

Alp, yönetmeliğin, çiftçilerin daha da fakirleşmesine ve tarım arazilerinin çok uluslu şirketler tarafından kontrol edilmesine yol açacağını iddia etti. Alın terini alamayan üreticilerin düzenlemeye karşı isyanda olduğunu belirten Alp, “Milli gelirden hak ettiği payı alamayan, maliyet fiyatlarının altında hak ettiği fiyatın altında açıklanan ürünün fiyatlarıyla üretim yapmaya zorlanan, bu zor şartlar altında üretimini devam ettiremeyen üreticilerimiz eğer yönetmelik iptal edilmezse elindeki üretim araçlarından da mahrum kalacaktır. Eğer yönetmelik iptal edilmez ise her yıl bütçeden alacağı payı alamayan, bu nedenle önce fakirleşip şimdi de toprağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Anadolu çiftçisi, çok uluslu şirketlerle sözleşmeli üretime mecbur kalacak ve modern köleler hâline gelmiş olacaktır” ifadesini kullandı.

“Yandaş vakıf ve derneklere toprak peşkeşinin önü açılacak”

Alp, ayrıca yönetmeliğin, yandaş vakıf ve derneklere toprak peşkeşi yapılmasının önünü açabileceği endişesini dile getirdi:

“Tönetmelik yoluyla çiftçimizin zaten ipotekli ve hacizli olan arazileri bankalar tarafından önce alacağa mahsuben alınacak sonra da bakanlık eliyle kiraya verilerek bir anlamda arazi bankacılığının yolu açılacaktır. Yönetmeliğin yarattığı bir diğer endişe yandaş vakıf ve derneklere Anadolu topraklarının peşkeş çekilmesinin yasal altyapını hazırlamasıdır. Üretim planlaması adı altında hayata geçirilen yönetmelik, aslında bir toprak gaspını amaçlamaktadır.”