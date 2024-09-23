Borsa İstanbul, 2024 yılının üçüncü çeyreği için BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endekslerinde yapılacak değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Bu değişiklikler, yatırımcılar için stratejik bir dönüm noktası olabilir.

İşte yeni hisseler:

BIST 100'de yeni hisseler:

Dahil Edilen Hisseler: ADEL, ALTNY, ANSGR, BJKAS, CLEBI, FENER, KARSN, MPARK, PAPIL, RGYAS

ADEL, ALTNY, ANSGR, BJKAS, CLEBI, FENER, KARSN, MPARK, PAPIL, RGYAS Çıkarılan Hisseler: BFREN, ECZYT, EUREN, ISGYO, IZENR, KAYSE, QUAGR, SDTTR, TKNSA, YYLGD

BFREN, ECZYT, EUREN, ISGYO, IZENR, KAYSE, QUAGR, SDTTR, TKNSA, YYLGD Yedek Hisseler: CVKMD, ENTRA, ANHYT

Bu değişiklikler, yatırımcıların portföylerini güncelleme ve yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirme ihtiyacını ortaya çıkarabilir.

Neden önemli?

Endeks değişiklikleri, yatırım fonlarının ve portföy yönetim şirketlerinin hareketlerini etkileyerek, eklenen hisselerde değer artışına, çıkarılan hisselerde ise düşüşe neden olabilir. Özellikle büyük yatırımcılar, bu tür değişiklikleri yakından takip ederek yeni fırsatlar yaratabilir.

BIST 30 ve BIST 50 güncellemeleri

BIST 30'a Eklenen Hisseler: MGROS, TTKOM, ULKER

MGROS, TTKOM, ULKER BIST 30'dan Çıkarılanlar: BRSAN, GUBRF, OYAKC

BRSAN, GUBRF, OYAKC BIST 50'ye Eklenenler: CCOLA, KCAER, REEDR, VAKBN

CCOLA, KCAER, REEDR, VAKBN BIST 50'den Çıkarılanlar: CWENE, EUPRW, GESAN, SMRTG

Bu değişiklikler, yatırımcıların portföylerini yeniden yapılandırmaları ve yeni fırsatlara yönelmeleri açısından önem arz ediyor.