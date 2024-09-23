TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 3 haftası geride kalırken, Ege Bölgesi'ni temsil eden 3 takım henüz puanla tanışamadı. Transfer ve kadro planlamalarını son anda tamamlayan Turgutluspor, Kuşadasıspor ve Bergama Sportif, ligde beklenen performansı sergileyemedi.

Kuşadasıspor, 1. Grup'ta oynadığı ilk 3 maçta, Anadolu Üniversitesi, Artvin Hopa ve Kahramanmaraşspor karşısında sahadan mağlup ayrıldı. Takım, bu süreçte kalesinde 5 gol gördü ve henüz gol sevinci yaşayamadı.

İç saha maçlarını bu sezon Bergama yerine İzmir Bornova'da oynama kararı alan Bergama Sportif, ilk 3 haftada puan yüzü göremedi. Bergama ekibi, sırasıyla Denizlispor'a 3-1, Mardin 1969 Spor'a 2-0 ve Orduspor 1967'ye 3-1 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.

Sezon öncesinde kadrosunu tamamen yenileyen ve iç saha maçlarını stadyum çevresindeki çalışmalar nedeniyle Manisa'da oynamak zorunda kalan Turgutluspor, ilk haftada Bursa Nilüferspor karşısında son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Ardından Polatlı 1926'ya 4-3 ve son olarak da Erciyes 38 FSK'ya 2-0 yenilen Turgutluspor, galibiyete hasret kaldı.