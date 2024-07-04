Hepsiburada, 2024 yılının ilk altı ayında en çok satılan kitapları açıkladı. Çocuk kitapları, listenin en başında yer aldı. En fazla sipariş verilen çocuk kitabı "Büyük Sorular Kitabım" oldu. Ardından "Senin Sayende Tanışalım Mı?", "Çocuk Akademi 16-24 Ay Şimdi Cırt Cırt Vakti", "Ayvayı Yedik Müzesi" ve "555 Eğlenceli Çıkartma" gibi kitaplar geldi.

2024’ün en çok satan yazarları

2024 yılının ilk yarısında en çok satan yazarlar arasında Pierre Franckh, "Rezonans Kanunu" kitabı ile zirvede yer aldı. Onu Matt Haig'in "Gece Yarısı Kütüphanesi" takip etti. Yerli yazarlardan Şermin Yaşar, "Söyleme Bilmesinler" romanı ile birinci sırayı aldı. Listenin devamında ise Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" kitabı bulunuyor.

Temmuz ayına özel indirim fırsatları

Hepsiburada, Temmuz ayına özel olarak en çok satan kitaplarda %25'e varan indirimler sunuyor. Premium üyelik avantajları ile 500 TL ve üzeri alışverişlerde %10 indirim ve çocuk kitaplarında 250 TL alışverişe 50 TL indirim fırsatları da mevcut. Ayrıca, Hepsiburada Premium üyelik programının 2. yılına özel 16-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Büyük Premium İndirimleri kapsamında kitap kategorisinde de birçok kampanya sunulacak.

En çok satan 5 kategorinin popüler 5 kitabı

Çocuk Kitapları

1. Büyük Sorular Kitabım (Ciltli) - Sandra Lebrun Et Loic Audrain

2. Senin Sayende Tanışalım Mı? (Oltalı Kitap)

3. Çocuk Akademi 16-24 Ay Şimdi Cırt Cırt Vakti

4. Ayvayı Yedik Müzesi - Mert Arık

5. 555 Eğlenceli Çıkartma - Çiftlik Hayatı

Edebiyat (Yerli)

1. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

2. Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

3. 3391 Km Film Özel Baskı (Ciltli) - Beyza Alkoç

4. Hepimiz Gökyüzü Olmak İstedik 2.5 - Ejderha ve Yıldız (Ciltli) - N. G. Kabal

5. 4 Gün 3 Gece - Ayşe Kulin

Edebiyat (Yabancı)

1. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

2. Kızıl Karma - Jean-Christophe Grangé

3. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

4. Yılan Avı - John Verdon

5. İyi Hissetmek - David Burns

Kişisel Gelişim

1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

2. Başarıya Götüren Aile - Doğan Cüceloğlu

3. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Frankl

4. Rahatlama Kitabı - Matt Haig

5. O An – M. Barış Muslu

Eğitim

1. English Grammar Today (İngilizce Gramer Kitabı) - Murat Kurt

2. Fenomen Yayıncılık 8. Sınıf LGS 2018 - 2023 Yılları Çıkmış Sorular ve İkiz Sorular Seti 6 Kitap 2024

3. Sinan Kuzucu Yayınları 2024 LGS 8. Sınıf 2. Doz 12'li Genel Değerlendirme Sınav Seti

4. Ünlüler Karması 2024 LGS Genel Deneme

5. Pegem Akademi 2024 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Ezberbozan Soru Bankası Set (5 Kitap)

Araştırma-Tarih

1. Çocuğumun Aklından Neler Geçiyor? - Tanith Carey

2. Zihnimi Aç - Neurozihin İle Çocuğunu Başarıya Ulaştır - M. Barış Muslu

3. Zengin Baba Yoksul Baba - Robert T. Kiyosaki

4. Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası - İlber Ortaylı

5. Akıllı Yatırımcı - Benjamin Graham

2024 Yılında En Çok Satan Yayınevleri

Çocuk Kitapları

Sincap Kitap, İş Bankası Kültür Yayınları, Çocuk Akademi, Doğan Çocuk, Yapı Kredi Yayınları, Timaş Çocuk, Domingo Yayınevi, Yükselen Zeka, Altın Kitaplar, Bi Kutu Oyun

Edebiyat Kitapları

İndigo Kitap, Doğan Kitap, Kronik Kitap, Yapı Kredi Yayınları, Epsilon Yayınevi, Koridor Yayıncılık, Can Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, Destek Yayınları, Domingo Yayınevi, Altın Kitaplar

Eğitim Kitapları

Sinan Kuzucu Yayınları, Tonguç Akademi, Benim Hocam Yayınları, Pegem Akademi Yayıncılık, Yediiklim Yayınları, Hız Yayınları, Fenomen Yayıncılık, Ankara Yayıncılık, Kr Akademi Yayınları, ÜçDörtBeş Yayınları