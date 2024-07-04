Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, büyük bir coşkuyla başladı. Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen festivalin açılışında, temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması etkinliği büyük ilgi gördü.

Festival coşkusu gölette başladı

Bağbaşı Göleti'nde düzenlenen açılış programına, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci katıldı. Günyüzü Kaymakamı Kurt, festivalin barış getirmesi dileğinde bulunurken, Belediye Başkanı Dökmeci tüm katılımcılara teşekkür etti.

"Ya tutar sa!"

Temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci ise, göle maya çalarken her sene farklı bir niyetle hareket ettiklerini belirtti. Bu yılki dileklerinin savaşsız bir dünya ve çocuklara barış dolu bir gelecek olduğunu vurgulayan Özgeneci, "Göle maya çalarken 'ya tutarsa' diyoruz," şeklinde konuştu.

Yoğurt içinde altın bulma yarışması

Festivalin devamında dua edilmesinin ardından, yoğurt içinde altın bulma yarışması düzenlendi. Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, altın bulanlar büyük sevinç yaşadı. Etkinlikler, Nasreddin Hoca Mahallesi'nde bulunan Hoca'nın evinin ziyaret edilmesiyle sürdü. Temsili Nasreddin Hoca, evini ziyaretçilere gezdirdi.

Uluslararası dans gösterileri

Ukrayna, Kosova, Bulgaristan, Meksika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen dans ekipleri, festival alanında sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı. Festival kapsamında ayrıca birbirinden renkli sahne performansları, oyunlar ve yarışmalar da yer alacak.

Ünlü isimler sahne alacak

5 Temmuz Cuma günü şarkıcı Tuğçe Kandemir, 6 Temmuz Cumartesi günü Oğuzhan Koç ve 7 Temmuz Pazar günü Haluk Levent’in sahne alacağı festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Renkli etkinliklerle dolu bu festival kaçmaz!