Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan duyuruya göre, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden (https://sonuc.osym.gov.tr/) sonuçlarına erişebilir. ÖSYM, ek yerleştirme sonuç belgesinin basılmayacağını ve adaylara gönderilmeyeceğini bildirdi.

Kayıt tarihi ne zamana kadar?

Yükseköğretim programlarına ek yerleştirme sonucu bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 25-27 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde gerekli kayıt işlemlerini tamamlamalıdır.