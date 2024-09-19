UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatı ile başladı. Salı ve çarşamba geceleri toplamda altı maç oynanan Devler Ligi'nde ilk hafta, bu akşam oynanacak altı mücadele ile sona erecek. Türk futbolseverlerin yakından takip edeceği maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Kızılyıldız'a konuk olacak.

Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci maçı

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi formasıyla ikinci kez sahaya çıkacak. Hafta sonu oynanan Santa Clara maçında forma giyen ve bir gol atmayı başaran Milli futbolcumuz bugün de Şampiyonlar Ligi arenasında sahne alacak.

Kızılyıldız-Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?

Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında bu akşam Kızılyıldız'a konuk olacak. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele, TRT 1 kanalından ve tabii platformundan canlı olarak izlenebilecek.

Muhtemel 11'ler

Kızılyıldız: Glazer, Mimovic, Djiga, Spajic, Young-Woo, Krunic, Elsnik, Katompa Mvumba, Ivanic, Olayinka, Bruno Duarte.

Benfica: Trubin, Bah, Silva, Otamendi, Fernandez, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Rollheiser, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.