Türkiye’nin havalimanlarından geçen yıl yapılan uçuşlarda 230 milyon 224 bin 611 yolcu seyahat etti. Bu yolcuların %53’ü, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandı.

İstanbul Havalimanı yolcu sayısında önde

2024 yılında İstanbul Havalimanı, iç hatlarda 17 milyon 89 bin 191, dış hatlarda 62 milyon 899 bin 81 olmak üzere toplam 79 milyon 988 bin 272 yolcuya ev sahipliği yaptı. Bir önceki yıl 76 milyon 11 bin 907 kişinin ağırlandığı havalimanında, yolcu sayısında 3 milyon 976 bin 365 artış kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı yükselişte

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin 24 Aralık 2023'te hizmete girmesiyle, 2024’te yolcu sayısı önemli bir artış gösterdi. İç hatlarda 19 milyon 509 bin 605, dış hatlarda 21 milyon 973 bin 296 olmak üzere toplamda 41 milyon 482 bin 901 yolcu havalimanını kullandı. Bir önceki yıl 36 milyon 825 bin 424 olan yolcu sayısındaki artış 4 milyon 657 bin 477 kişi olarak hesaplandı.

Toplam yolcu ve sefer istatistikleri

2024 yılında İstanbul’daki havalimanlarından iç hatlarda 36 milyon 598 bin 796, dış hatlarda 84 milyon 872 bin 377 olmak üzere toplamda 121 milyon 471 bin 173 yolcu seyahat etti. Bir önceki yıl bu rakam 112 milyon 837 bin 331 olarak gerçekleşmişti. Yolcu sayısında %8’lik artış tespit edildi.

Sefer sayısında da artış oldu

2024’te İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 117 bin 764, dış hatlarda 399 bin 521 olmak üzere toplamda 517 bin 285 uçuş düzenlendi. Bir önceki yıla göre toplam sefer sayısı %2 artarak 11 bin 365 uçuşluk bir fark yarattı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise toplam 242 bin 345 uçuş gerçekleşti. Bu, bir önceki yıla göre %6 artış anlamına geliyor.

Atatürk Havalimanı’nda da sefer sayısı arttı. 2024’te iç hatlarda 16 bin 331, dış hatlarda 11 bin 899 olmak üzere toplamda 28 bin 230 uçuş düzenlendi. Bir önceki yıla göre %12 artış görüldü.

Genel sefer artışı %4

İstanbul’daki tüm havalimanlarında 2024 yılında toplam 787 bin 860 uçuş gerçekleştirildi. 2023’te bu sayı 759 bin 326 olarak kaydedilmişti. İstanbul’daki sefer sayısı bir yılda 28 bin 534 artarak %4 büyüme gösterdi.