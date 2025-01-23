AK Parti İzmir İl Kongresi öncesi gerçekleşen "İl Delegesi Ortak Akıl" buluşmasında önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, partinin hedeflerinden asla vazgeçmeyeceğini vurgularken, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise kentteki başarısız yönetimlere sert eleştirilerde bulundu.

İzmir'deki AK Parti teşkilatının güçlü bir şekilde yeniden yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen "İl Delegesi Ortak Akıl" buluşmasında, İzmir Milletvekili ve önceki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, partisinin birlik ve beraberliğe dayalı gücünden bahsetti.

AK Parti İzmir İl Kongresi öncesi, İl Başkanlığı binasında, delegelerle ‘İl Delegesi Ortak Akıl’ buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya; Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı Yaşar Kırkpınar, MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ katıldı.

Burada konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “İzmir’deki iktidar yürüyüşümüz 1 Şubat’tan sonra daha da hızlanacak. Büyük hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi. Kasapoğlu’nun sözleri, AK Parti'nin İzmir'deki yükselişinin yeni bir döneme gireceğinin sinyallerini vererek şunları söyledi:

“AK davamız için, İzmir için yeni bir başlangıçtır. 1 Şubat sonrası, İzmir'deki iktidara yürüyüşümüzün önemli bir adımı olacaktır. Dünya liderimizin yanında, onunla birlikte yol yürüyen bir teşkilatız. Dile kolay, zor günler yaşadık hep birlikte. Bunları tarih de kaydetti, hafızalarımız da kaydetti. Hain teşebbüslerle karşı karşıya kaldık. Kumpaslarla karşı karşıya kaldık. Bu partiyi millet kurdu, millet bugünlere getirdi. O zor günleri milletimizin desteğiyle birer birer en güçlü şekilde aştık. Yeter ki inanalım, yeter ki birlikte olalım, yeter ki bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hayallerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeyelim. Şimdiye kadar nasıl başardıysak bundan sonra da çok büyük hedefleri gerçekleştireceğimize, başkalarının hayal dahi edemediklerini başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu davanın çatısı altında olmak, bu kutlu hareketin bir neferi olmak inanın hepimiz için çok büyük bir onur, çok büyük bir heyecan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulmuş bu gönül hareketini hep birlikte daha da büyüteceğiz, saflarımızı sıklaştırıp, bu gönül halkasını birlikte genişleteceğiz.”

Saygılı: İzmir’e sadece kasvet ve başarısızlık getirdiler

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kongre sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. Saygılı, “İzmir’e sadece kasvet ve başarısızlık getirdiler” diyerek, şehrin değerlerinin gerektiği gibi yönetilmediğini ifade etti. Saygılı, partisinin İzmir’e katacağı değeri ve vizyonu “İzmir, bir medeniyet cevheri” şeklinde tanımlayarak vurguladı. Ayrıca, Saygılı, İzmir’in geleceği için daha büyük ve güçlü bir adım atılacağını belirterek şunları ifade etti:

“İzmir bir medeniyet cevheri. İzmir bir şehircilik cevheri. İzmir bir tarih cevheri. İzmir bir kültür-sanat cevheri. İzmir bir inanç cevheri. İzmir bir Turizm cevheri. Gelin görün ki cevher ehil bir sarrafın elinde değilse ham taştan öteye gidemez. Ziya Paşa ne güzel ifade etmiş: “Âsâf'ın mikdârını bilmez Süleyman olmayan, Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan.” İzmir’in değerini de gaflet ehli ne bilsin! İnsana değer vermeyen, odağında insan olmayan siyaset ehlinin İzmir’e vereceği nedir? Koca bir hiç! Bakın yakında bir yıl olacak. İzmir’e yeni bir Büyükşehir Belediye Başkanı seçileli tam bir yıl… Bu süreçte adı kooperatif yolsuzluklarıyla özdeşleşen bir il Başkanı ile birlikte İzmir’e sadece kasvet ve başarısızlık getirdiler. Bizim tarz-ı siyasetimizde bu noktada önem arz ediyor. Biz siyaset ahlakımızı ve duruşumuz; Mekke’den müjdelenmiş, Medine-i Münevvereden asırlara ve çağlara ulaşan kutlu bir çağrının sunağından besliyoruz. İyiliği kabul ediyor, kötülüğü ve şerri reddedip önüne set kuruyoruz. İşte bu yüzden İzmir için olumlu her adımı destekliyor, arkasında duruyor, şerre ise fren oluyor ve karşısında adeta Çin Seddi gibi set kuruyoruz. Bakınız, CHP İl Başkanı gece gündüz demeden AK Parti’ye, hükümetimize ve bakanlarımıza saldırıyor. Saldırıyor kelimesini bilhassa kullanıyorum. Çünkü yaptığı şey siyaset değil; ucuz bir popülist kaygının, önemsenme ve değer görme isteğinin hastalıklı bir tezahürü. Böyle ciddiye alınacağını zannediyor. Oysa gerçek sorumlular arıyorsa; milletin parasına çöken haramzadeliği nasıl vicdansızlık olduğunu öğrenmeli. Sorumlular arıyorsa İzmir’in cennet güzelliği olan Körfez’i ölüme terk eden belediyecilik anlayışını yeniden gözden geçirmeli. Sorumlular arıyorsa işçinin, memurun alın terine kimin çöktüğüne bir daha bakmalı. Sorumlular arıyorsa beytülmala olan SGK borcunu ödemek yerine konserlere, yurtdışı gezilerine, yandaş medyasına para akıtan belediyelerinin yönetimine laf söylemeli. Ama biliyor ve iman ediyoruz ki artık vakitleri doldu. İzmir, bu iş bilmezlerin gerçek yüzünü gördü.”