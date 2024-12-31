2024 yılı, Türk sineması için hem ticari başarı hem de rekabet dolu bir dönem oldu. Box Office Türkiye verilerine göre, bu yıl vizyona giren 438 yeni film, toplamda 32 milyon 44 bin 290 kişi tarafından izlendi. En çok izlenen ilk 10 film arasında 5 yerli yapımın bulunması, Türk sinemasının gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör zirvede

Listenin zirvesinde, TRT Çocuk’un sevilen animasyon serisi Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yer aldı. İsmail Fidan’ın yönettiği film, 2 milyon 815 bin 260 izleyiciye ulaşarak 306 milyon 774 bin lira hasılat elde etti. Film, geçmiş ile geleceği harmanlayan macerasıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Animasyon dünyasından Ters Yüz 2

Listenin ikinci sırasında yer alan ABD yapımı Ters Yüz 2, 2 milyon 460 bin 338 kişi tarafından izlendi ve 408 milyon 477 bin lira gelir sağladı. Kelsey Mann yönetmenliğindeki film, animasyon severleri ekran başına topladı.

Yerli komediyle kahkaha: Lohusa ve Kolpaçino 4

Gupse Özay’ın hem yazıp hem başrolünü üstlendiği Lohusa, 2 milyon 128 bin izleyiciye ulaşarak 281 milyon 915 bin lira kazanç sağladı ve listede üçüncü oldu. Şafak Sezer’in başrolünde olduğu Kolpaçino 4 4’lük, 2 milyon 115 bin kişi tarafından izlenerek 242 milyon 322 bin lira gelir elde etti ve dördüncü sıraya yerleşti.

Deadpool & Wolverine aksiyon severleri mest etti

Uluslararası yapımlar arasında öne çıkan Deadpool & Wolverine, 1 milyon 447 bin 120 izleyiciye ulaşarak 257 milyon 574 bin lira hasılatla beşinci oldu. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman’ın başrollerini paylaştığı film, Türkiye’de de büyük ilgi gördü.

Diğer dikkat çeken filmler

Altıncı sırada Çılgın Hırsız 4 (1 milyon 85 bin 631 izleyici), yedinci sırada 3391 Kilometre (926 bin 277 izleyici) yer aldı. Beyza Alkoç’un kitabından uyarlanan 3391 Kilometre, duygusal hikayesiyle öne çıktı.

Sekizinci sırada Moana 2, dokuzuncu sırada Kung Fu Panda 4 ve onuncu sırada Türk korku sinemasının başarılı temsilcisi Siccin 7 yer aldı.

Türk sinemasının yükselişi devam ediyor

2024 yılı, yerli yapımların uluslararası filmlerle rekabet ettiği ve büyük başarılar kazandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Rafadan Tayfa 4, Lohusa ve Kolpaçino 4 gibi yapımlar, Türk sinemasının güçlü potansiyelini bir kez daha kanıtladı.

Gelecek yıl için umut verici bir tablo

Bu yılki başarılardan güç alan Türk sineması, 2025’e daha iddialı yapımlarla hazırlanıyor. Sinema severler, hem yerli hem de yabancı yapımların yeni hikayeleriyle buluşmak için heyecanla bekliyor.