Hogwarts Legacy, hem ticari hem de eleştirel açıdan büyük başarılar elde ederek 2023’ün en çok satan oyunu oldu. Oyuncuları Büyücülük Dünyası’na taşıyan yapım, Avalanche Software tarafından geliştirilmiş ve Warner Bros. Games tarafından yayımlanmıştı.

Oyuncular, 1890’ların sonlarında geçen hikâyede Hogwarts’a beşinci sınıfta katılan gizemli bir öğrenciyi kontrol ediyordu. Hem büyüleyici atmosferi hem de sürükleyici oynanışıyla dikkat çeken oyun, beş hafta içinde Elden Ring’in toplam satışlarını geride bırakarak rekor kırdı.

Devam oyunu yolda

Warner Bros.’un üst yönetiminden Gunnar Wiedenfels, yaptığı açıklamada devam oyununun geleceğini doğruladı. VGC’nin haberine göre, Wiedenfels şu ifadeleri kullandı:

“Hogwarts Legacy’nin halefi önümüzdeki birkaç yıl içinde en büyük önceliğimiz olacak.”

Bu açıklama, oyunun yakın bir zamanda duyurulabileceğine işaret ediyor.

Daha modern tema ve HBO dizisiyle sinerji

Son haberlere göre, Hogwarts Legacy 2’nin daha modern bir temaya sahip olabileceği ve HBO tarafından yapımcılığı üstlenilen Harry Potter dizisiyle sinerji yakalayabileceği konuşuluyor.

Dizinin 2027 yılında yayınlanacağı öngörülürken, devam oyununun da bu tarihlere yakın bir zamanda çıkış yapabileceği tahmin ediliyor.

Beklentiler yüksek

Hogwarts Legacy’nin ticari başarısı göz önüne alındığında, Warner Bros.’un yeni oyunla birlikte çıtayı daha da yukarıya taşımayı hedeflediği düşünülüyor. Hayranlar, daha geniş bir açık dünya, derinleştirilmiş büyücülük sistemi ve gelişmiş grafiklerle dolu bir deneyim bekliyor.