Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, 2024 yılına ait yemek alışkanlıklarını açıkladı. Türkiye genelinde en çok tercih edilen yemeklerin, yerel ve uluslararası lezzetlerin harmanını yansıttığı gözlemlendi. 2024 yılının en çok sipariş edilen yemeği, Türkiye’nin vazgeçilmezi olan tavuk döner oldu.

Tavuk döner zirveye yerleşti

Yemeksepeti verilerine göre, 2024'te Türkiye’nin en çok tercih ettiği yemek tavuk döner oldu. Hem gençler hem de yetişkinler arasında popüler olan bu geleneksel lezzet, hızla büyüyen bir trend haline geldi.

2024 yılının en çok sipariş edilen yemekleri...

1. Tavuk Döner

2. Hamburger

3. Lahmacun

4. Pizza

5. Çiğ Köfte