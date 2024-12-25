Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde adından başarıyla söz ettirdi. İzmir’i temsilen festivale katılan DEÜ’lü öğrenciler, toplamda 11 madalya kazanarak gastronomi alanında büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası başarı

Şile Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 24 ülkeden 2 bin yarışmacının katıldığı bu prestijli etkinlikte, DEÜ’lü öğrenciler 9 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Festivalde yarışmacılar, 140 kişilik uluslararası jüriye hem bireysel hem de takım performanslarıyla ilham veren sunumlar gerçekleştirdi.

"İzmir’i en iyi şekilde temsil ettik"

DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Gözde Türköz Bakırcı, organizasyonun uluslararası gastronomi sahnesinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek şunları söyledi: “Öğrencilerimiz, festivaldeki üstün performanslarıyla hem üniversitemizi hem de İzmir’i en iyi şekilde temsil etti. Bu başarı, onların yaratıcı yeteneklerini ve özverilerini gözler önüne serdi. Kendilerini yürekten kutluyorum.”

Kategoriler ve kazananlar

Yarışmalarda DEÜ’lü öğrenciler şu kategorilerde ödül kazandı:

Altın Madalya: "Aşçı Balık": Zehra Aslan "Aşçı Makarna": Safiyye Şen, Melisa İrcan, Feyza Güler "Aşçı Restoran Tatlı": Elif Zehra Avcı, Barış Keldal "Ana Yemek": Eren Polat "Yılın Altın Genç Şefi": Barış Can Kaya, Eren Kahreman

Bronz Madalya: "Aşçı Makarna": Mert İşeri "Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması": Barış Keldal, Mert İşeri, Murat Barut



DEÜ’nün bu başarısı, üniversitenin uluslararası platformda tanınırlığını artırmasının yanı sıra İzmir’in gastronomi kültürüne de dikkat çekti.