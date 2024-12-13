Dünyanın en zengin ailesi, 2024’te perakende devi Walmart’ın kurucuları olan Walton ailesi oldu. Bloomberg’in verilerine göre, ailenin toplam serveti 432,4 milyar dolara ulaştı. Walton ailesi geçen yıla göre servetine 172,7 milyar dolar eklediğini gösteriyor. Walmart hisselerinin yüzde 80 oranında değer kazanması, bu büyük artışın en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.
Walton Ailesi
Walton ailesinin hikayesi, 62 yıl önce Arkansas’ta açılan ilk Walmart mağazasıyla başladı. Bugün 10 bin 600 mağazasıyla dünyanın en büyük perakende zinciri olan Walmart, yılda yaklaşık 648 milyar dolarlık gelir sağlıyor.
Ancak ailenin toplam servetinin yalnızca yüzde 70’i Walmart’tan geliyor. Sanat, spor ve yardım projeleri gibi alanlara yapılan yatırımlar, servetlerini çeşitlendirmede önemli rol oynuyor.
Orta Doğu’nun iki ailesi: Al Nahyan ve Al Thani
Walton ailesini, Orta Doğu’nun zengin petrol rezervlerinden elde ettikleri gelirlerle Al Nahyan ve Al Thani aileleri takip ediyor.
Al Nahyan ailesi: 323,9 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada.
Al Thani ailesi: 172,9 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor.
Fransız modasının mimarı: Hermès Ailesi
Dördüncü sırada ise Hermès ailesi bulunuyor. 170,6 milyar dolarlık servetleriyle moda dünyasında zirvede olan Hermès ailesi, altı nesildir lüks tüketim sektörünün liderlerinden biri. Markanın ünlü çantaları, dünyanın en pahalı aksesuarları arasında yer alıyor.
Amerikan siyasetinde etkin: Koch Ailesi
Beşinci sırada yer alan Koch ailesi, 148,5 milyar dolarlık servetiyle yalnızca iş dünyasında değil, Amerikan siyasetinde de etkili. Aile, büyük bağışları ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.
Zenginlikte öne çıkan sektörler ve ülkeler
Dünyanın en zengin aileleri, farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Petrol, perakende, moda ve finans gibi alanlar, zenginliğin başlıca kaynakları.
İşte 2024 yılı itibarıyla dünyanın en zengin 10 ailesi:
Walton – 432,4 milyar dolar
Al Nahyan – 323,9 milyar dolar
Al Thani – 172,9 milyar dolar
Hermès – 170,6 milyar dolar
Koch – 148,5 milyar dolar
Al Saud – 140 milyar dolar
Mars – 133,8 milyar dolar
Ambani – 99,6 milyar dolar
Wertheimer – 88 milyar dolar
Thomson – 87,1 milyar dolar