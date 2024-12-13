Dünyanın en zengin ailesi, 2024’te perakende devi Walmart’ın kurucuları olan Walton ailesi oldu. Bloomberg’in verilerine göre, ailenin toplam serveti 432,4 milyar dolara ulaştı. Walton ailesi geçen yıla göre servetine 172,7 milyar dolar eklediğini gösteriyor. Walmart hisselerinin yüzde 80 oranında değer kazanması, bu büyük artışın en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.

Walton Ailesi

Walton ailesinin hikayesi, 62 yıl önce Arkansas’ta açılan ilk Walmart mağazasıyla başladı. Bugün 10 bin 600 mağazasıyla dünyanın en büyük perakende zinciri olan Walmart, yılda yaklaşık 648 milyar dolarlık gelir sağlıyor.

Ancak ailenin toplam servetinin yalnızca yüzde 70’i Walmart’tan geliyor. Sanat, spor ve yardım projeleri gibi alanlara yapılan yatırımlar, servetlerini çeşitlendirmede önemli rol oynuyor.

Orta Doğu’nun iki ailesi: Al Nahyan ve Al Thani

Walton ailesini, Orta Doğu’nun zengin petrol rezervlerinden elde ettikleri gelirlerle Al Nahyan ve Al Thani aileleri takip ediyor.

Al Nahyan ailesi: 323,9 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada.

Al Thani ailesi: 172,9 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor.

Fransız modasının mimarı: Hermès Ailesi

Dördüncü sırada ise Hermès ailesi bulunuyor. 170,6 milyar dolarlık servetleriyle moda dünyasında zirvede olan Hermès ailesi, altı nesildir lüks tüketim sektörünün liderlerinden biri. Markanın ünlü çantaları, dünyanın en pahalı aksesuarları arasında yer alıyor.

Amerikan siyasetinde etkin: Koch Ailesi

Beşinci sırada yer alan Koch ailesi, 148,5 milyar dolarlık servetiyle yalnızca iş dünyasında değil, Amerikan siyasetinde de etkili. Aile, büyük bağışları ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Zenginlikte öne çıkan sektörler ve ülkeler

Dünyanın en zengin aileleri, farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Petrol, perakende, moda ve finans gibi alanlar, zenginliğin başlıca kaynakları.

İşte 2024 yılı itibarıyla dünyanın en zengin 10 ailesi:

Walton – 432,4 milyar dolar

Al Nahyan – 323,9 milyar dolar

Al Thani – 172,9 milyar dolar

Hermès – 170,6 milyar dolar

Koch – 148,5 milyar dolar

Al Saud – 140 milyar dolar

Mars – 133,8 milyar dolar

Ambani – 99,6 milyar dolar

Wertheimer – 88 milyar dolar

Thomson – 87,1 milyar dolar