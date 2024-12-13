TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Altay, geçen hafta Kepezspor’a 3-2 mağlup olmasının ardından 16. hafta mücadelesine Isparta 32 Spor ile evinde çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda yarın saat 14.00’te başlayacak olan bu kritik karşılaşmada hakem Tolga Akbaba düdük çalacak.

Altay, son dönemdeki çıkışının ardından yaşadığı kayıpla düşme hattındaki yerini sağlamlaştırırken, Isparta 32 Spor ise 14 puanla 14. sırada bulunuyor. Altay, 11 puanla 16. sıradaki yerini korurken, ligdeki 3 puan silme cezasıyla 8 puana düşecek.

Maçın bilet fiyatları ise maraton ve misafir tribünü için 130 TL, numaralı tribün için 275 TL, VIP A-C için 650 TL, VIP B içinse 1000 TL olarak belirlendi. Ayrıca gişelerden öğrenci ve kadınlara yönelik indirimli biletler maraton tribünü için 65 TL, numaralı tribün için ise 135 TL’den satışa sunulacak.

Altay’da, kırmızı kart cezalısı sağ kanat oyuncusu Onur Efe ve sarı kart cezalısı kaleci Ozan bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Takımın taraftarları ise bu maçı kazanarak, düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.