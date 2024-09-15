Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının Ocak-Ağustos dönemine ait demiryolu yolcu istatistiklerini açıkladı. Uraloğlu, bu süre zarfında Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve diğer bölgesel ve anahat trenlerle toplam 177 milyon yolcunun taşındığını bildirdi. Bu rakam, Türkiye nüfusunun iki katını geçiyor.

Marmaray yılın ilk 8 ayında 143 milyon yolcu taşıdı

Bakan Uraloğlu, İstanbul’un ulaşım yükünü hafifletme amacını taşıyan Marmaray’ın, 2024 yılının ilk 8 ayında 143 milyon 692 bin 146 yolcu taşıdığını belirtti. Marmaray’ın Ağustos ayında ise 16 milyon 679 bin 354 kişi tarafından kullanıldığını vurgulayan Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerin büyükşehirlerdeki trafik sorunlarını çözdüğünü ifade etti.

Başkentray ve diğer raylı sistemler

Ankara’nın şehir içi trafiğine büyük katkı sağlayan Başkentray’ın 2024 yılının ilk 8 ayında 15 milyon 456 bin 609 kişi tarafından kullanıldığı bildirildi. Ağustos ayında ise bu sayı 1 milyon 650 bin 34 olarak gerçekleşti. Ayrıca, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Halkalı-Bahçeşehir Hattı da toplamda 1 milyon 896 bin 219 kişi tarafından kullanıldı.

YHT ve bölgesel trenlerle seyahat artışta

Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve diğer anahat ile bölgesel trenlerle taşınan yolcu sayısının da arttığını belirtti. Ağustos ayında YHT’lerle 1 milyon 107 bin 339 kişi seyahat ederken, anahat ve bölgesel trenlerle bu sayı 942 bin olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ise anahat ve bölgesel trenlerle 7 milyon 701 bin 36 kişi seyahat ederken, YHT’lerin yolcu sayısı 8 milyon 296 bin 248 oldu.

Sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım hedefleri

Bakan Uraloğlu, demiryolu ulaşımının hız, güvenlik ve konfor açısından tercih edilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, demiryolu ulaşımının sürdürülebilir ve çevre dostu taşımacılık hedeflerine katkı sağladığını belirtti. Bakanlık, demiryolu sistemlerinin iyileştirilmesi ve yolcu taleplerinin karşılanması için çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.