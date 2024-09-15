Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde, şiddetli yağışların etkili olduğu Meerut bölgesinde meydana gelen trajik olayda, üç katlı bir bina çöktü. Çöken binanın enkazında kalan 10 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Olayın hemen ardından, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Yetkililer, enkazdan çıkarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını ve bu kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bina çökmesi

Yetkililer, çökmenin şiddetli yağışlar ve zemin koşullarının etkisiyle meydana gelmiş olabileceğini öne sürdü. Bina çökmesinin nedenleri ve sorumlularının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.