Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen 2024 yılı kelimesi oylamasının kazananı, sosyal hayatta önemli bir fenomen olan “kalabalık yalnızlık” oldu. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı oylama sonucu, bu kavram diğer adayları geride bırakarak 2024 yılının kelimesi olarak belirlendi.

Sosyolojik fenomen olarak kalabalık yalnızlık

Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin (İLAUM) yürüttüğü araştırmalar, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiğini gösteriyor. Sosyolojik ve psikolojik temellere dayanan bu kavram, dijital dünyanın etkisiyle daha da görünür hale geliyor. "Kalabalık yalnızlık", zıt kavramların bir arada var olmasını, yani kalabalık içinde yalnızlık hissinin büyümesini tanımlıyor.

Dijital dünyanın yalnızlık üzerindeki etkisi

Değerlendirme Kurulu, "kalabalık yalnızlık" kavramına dair yaptığı açıklamada, "İnsanlar çevrelerinde çok sayıda insan olmasına rağmen yalnız hissediyorlar. Özellikle dijital dünyada geçici ilişkiler kuran bireyler, bu ilişkilerin yüzeysel olması nedeniyle yalnızlık hissini daha da derinleştiriyor" ifadelerini kullandı. Özellikle sosyal medya platformlarında takipçi ve beğeni sayılarına odaklanmanın, kişilere geçici bir 'kalabalık' hissi verdiği, ancak bu durumun yalnızlık hissini artırdığı vurgulandı.

Toplumsal bağların zayıflaması ve yalnızlık

Araştırmalara göre, dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın artan kullanımıyla birlikte, toplumsal bağlar zayıflıyor. Bireyler, birbirleriyle gerçek bağlar kurmakta zorlanıyor. Bu da kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmelerine yol açıyor. Özellikle büyük şehirlerde, bireyler evlerinde yalnız olmasalar bile, sosyal ilişkilerdeki kopukluk ve hızlı yaşam temposu onları daha yalnız hissettiriyor.

2024 yılının kelimesi olarak 'Kalabalık Yalnızlık'

Türk Dil Kurumu, "kalabalık yalnızlık" kavramının, 2024 yılında en çok duyulan duygulardan biri olduğunu belirtiyor. Dijital dünyanın sağladığı geçici bağlantılar, bireylerin yalnızlık hissini daha da derinleştiriyor. Toplumsal bağların zayıflaması, bireyleri bir arada oldukları durumlarda bile yalnız hissetmelerine neden oluyor. Bu kavram, modern toplumun sosyal yapısını ve dijitalleşmenin etkilerini bir araya getiriyor.