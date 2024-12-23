Süper Lig’de devreyi Çaykur Rizespor'u 3-0'lık galibiyetle kapatan Göztepe, 28 puanla 4. sırada yer alıyor. Genç kadrosu ile sezona müthiş bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 2024 yılına Avrupa hedefiyle giriyor. Geçen sezonun ikinci yarısında 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Göztepe, Süper Lig’de de aynı başarıyı sürdürerek zirveye göz kırpıyor.

Evinde rakip tanımadı

2024 yılında evinde hiç yenilmeyen Göztepe, son mağlubiyetini 2023 yılının Kasım ayında Kocaelispor’a karşı almıştı. O tarihten sonra, 1. Lig ve Süper Lig'de 19 maçta 15 galibiyet alarak 4 beraberlik elde etti. Gürsel Aksel Stadı’nda son 7 maçını üst üste kazanan Göztepe, evinde oynadığı maçlarda 20 gol atıp sadece 6 gol yedi.

Dış sahada zayıf performans

Göztepe, dış sahada ise daha zorlu bir performans sergiledi. Beşiktaş'a karşı 4-2'lik skorla tek galibiyetini alırken, deplasmanlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ancak evdeki üstün performansı, takımı üst sıralara taşımada önemli rol oynadı.

Avrupa hedefi

Sezon başında Avrupa kupalarına katılma hedefini belirleyen Teknik Direktör Stanimir Stoilov, "Sezon bitmedi, ancak çok iyi bir noktadayız. Avrupa hedefimiz doğrultusunda mücadele ediyoruz ve bu hedef için oyuncularımızın azmi büyük" dedi. Stoilov, takımın aile ortamına da dikkat çekerek, "İyi bir aileyiz, birlikte zorlukların üstesinden gelebiliriz" diye ekledi.

Transfer ihtiyacı

Sakatlıkların ardından forvet bölgesine transfer yapmayı planladıklarını belirten Stanimir Stoilov, "Forvette eksik kaldık, bu nedenle iki takviye yapabiliriz. Ancak oyuncu sayısının bir anda artmasından hoşlanmıyorum. Sakatlıklar nedeniyle transfer yapmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

Miroshi'nin gol şovu

Çaykur Rizespor karşısında iki gol birden atarak yıldızlaşan Novatus Miroshi, teknik direktör Stoilov'un zorunluluk nedeniyle orta saha oynattığı defans oyuncusu olarak galibiyetin baş mimarlarından biri oldu. Bu sezon savunma oyuncularından 8 gol katkısı alan Göztepe, Miroshi ile birlikte 14 farklı oyuncudan gol katkısı aldı.