Türkiye’de 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyenler belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, listenin zirvesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Bayraktar, ihracat gelirleri sayesinde en yüksek vergi yükünü üstlenen isim oldu.

Listenin ikinci sırasında ise kardeşi ve Baykar Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar bulunuyor. Üçüncü sıradaki ismin gizli tutulduğu açıklanırken, dördüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Mükellef sayısı ve toplam vergi tutarı

2024 yılı gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı 5 milyon 132 bin 895 olarak kaydedildi. Bu beyannameler üzerinden toplam 1 trilyon 407 milyar 889 milyon TL’lik matrah bildirildi ve 418 milyar 465 milyon TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Ortalama bir mükellefin matrahı 274 bin 288 TL, tahakkuk eden ortalama gelir vergisi ise 81 bin 526 TL oldu.

Şehir bazında dağılım

En çok gelir vergisi ödeyen ilk 100 kişi arasında İstanbul 75 kişiyle ilk sırada yer aldı. Ankara 10 kişi, İzmir 6 kişi, Gaziantep 5 kişi, Eskişehir 2 kişi, Bursa ve Karabük ise 1’er kişiyle listeye girdi. İstanbul, Ankara ve İzmir hem beyanname sayısı hem de toplam tahakkuk açısından Türkiye genelinde en yüksek paya sahip iller oldu.

Gelir vergisi rekortmenleri listesi, yüksek ihracat geliri ve ekonomik katkılarıyla ön plana çıkan isimleri ve büyükşehirlerin vergi potansiyelini gözler önüne serdi.