Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent dokusunu bozan ve çevreyi kirleten kişi ile firmaları tespit etmek amacıyla denetimlerini sürdürdü. İçmeler mevkiinde çöp konteyneri etrafına bir kamyonet dolusu atık atan kişi, duyarlı vatandaşlar tarafından kayda alındı. Vatandaşların bildirimi üzerine Zabıta ekipleri bölgeye intikal ederek çevreyi kirleten kişiyi tespit etti.

Atıklar geri toplandı ve cezai işlem uygulandı

Zabıta ekipleri, attığı atıkları geri toplayan kişi hakkında çevreyi kirletmekten tutanak düzenledi. Tutanak, ilgili encümene sevk edilerek cezai işlem süreci başlatıldı.

Yol kenarına atılan çöpler incelendi

Bodrum genelinde yapılan denetimlerde, Güvercinlik Mahallesi’nde yol kenarına atılmış çöpler de titizlikle incelendi. Yapılan inceleme sonucunda, atıkları bırakan otobüs plakası ve firmasına Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.

Bodrum Belediyesi denetimleri sürdürecek

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent düzenini bozan ve çevreyi kirleten kişi ve firmalara karşı denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürmeye devam edecek. Vatandaşların çevreyi koruma bilincinin artırılması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla çalışmalar yoğun şekilde yürütülüyor.