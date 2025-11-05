Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını açıkladı. KYK burs miktarı 2025-2026 eğitim yılı için öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ödemeler, taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yükseköğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla burs ve öğrenim kredisi veriyor. Öğrenciler, bu destek sayesinde eğitim masraflarını karşılayabiliyor.

Burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin taahhütname onayını tamamlamasının ardından Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

2025-2026 KYK BURS MİKTARLARI

Resmi duyurulara göre 2025 yılı KYK burs/kredi miktarları şöyle:

Ön lisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 4.000 TL

Doktora öğrencileri: 6.000 TL

Henüz 2026 yılı için resmi artış açıklanmasa da kulislerde burs ve kredi ödemelerinin yüzde 30 ila yüzde 50 arasında artırılabileceği konuşuluyor.

TAHAHHÜTNAME ONAY SÜRECİ NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre öğrenciler, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamak zorunda. Bu işlemi yapmayan öğrenciler, burs ve kredi ödemelerini alamayacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri, taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından banka hesaplarına yatırılacak. Henüz toplu ödeme tarihleri hakkında resmi açıklama bulunmuyor, ancak ödemelerin Kasım ayı içerisinde başlaması bekleniyor.