Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel için aile bütünlüğü mazeretine dayalı yer değiştirme başvurularının 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

CTE AİLE BİRLİĞİ MAZERETİ TAYİNİ NEDİR?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin eşinin çalıştığı yere veya yakınındaki kuruma naklen atanabilmesi için aile bütünlüğü mazeretine dayalı yer değiştirme hakkı tanıyor. Bu süreç, Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden yürütülüyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

CTE’den yapılan resmi duyuruya göre:

Başvuru tarihleri: 10-14 Kasım 2025

Başvuru yapılacak platform: Norm ve Atama Sistemi (NAS)

Değerlendirme yöntemi: Talepler puana göre değil, mazeret durumuna göre değerlendirilecek

Dikkat edilmesi gerekenler: NAS üzerinden gönderilmeyen başvurular geçersiz sayılacak

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ceza infaz kurumları personeli

Denetimli serbestlik müdürlüğü personeli

Personel, eşinin çalıştığı yerdeki veya yakınındaki kuruma naklen atanmak için bu mazeret kapsamında başvuruda bulunabilecek.

NORM VE ATAMA SİSTEMİ (NAS) NEDİR?

Başvurular Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden elektronik olarak yapılacak. Sistem üzerinden başvuru yapılmadığı takdirde talep dikkate alınmayacak. Personelin başvurusu yalnızca eş durumu ve aile birliği mazereti çerçevesinde değerlendirilecek.