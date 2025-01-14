Aile destek ödemeleriyle ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı'nın devam edip etmeyeceği konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Aile destek ödemeleri durdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli bir uygulama olduğu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in onayına gerek olmadan otomatik olarak sona erdiği belirtildi. Buna göre, 2025 yılı itibarıyla aile destek ödemeleri artık hesaplara yatırılmayacak.

Sosyal yardım bütçesi 651 milyar TL

Aile destek ödemelerine ilişkin söylentiler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Engelli bireylerden 65 yaş üstü vatandaşlara, sosyal güvencesi olmayanlardan dar gelirli ailelere kadar sosyal yardımlarımızı geniş bir yelpazede sürdürüyoruz."

"2025 yılında sosyal yardım bütçemizi 651 milyar TL’ye çıkardık."

"Kamuoyunda yayılan ve teyit edilmeden ortaya atılan asılsız haberlere itibar edilmemesi önemlidir. Vatandaşlarımızı bu tür kasıtlı ve yanıltıcı içeriklere karşı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz."

Her ne kadar aile destek ödemeleri sona ermiş olsa da Bakanlık, diğer sosyal yardım programlarının devam edeceğini vurguladı. Özellikle dar gelirli vatandaşları desteklemek için ayrılan bütçenin artırıldığı ve farklı yardımların süreceği açıklandı.