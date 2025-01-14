Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, eski polis T.T.'nin sevgilisine yönelik akılalmaz bir şiddet olayı yaşandı. Daha önce sevgilisini rehin alma ve pompalı tüfekle ateş açma gibi suçlardan cezaevine giren T.T., tahliyesinin ardından dehşet saçtı. Boğazından defalarca bıçakladığı kadını ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Defalarca boğazından bıçakladı

Adapazarı Semerciler Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, eski polis T.T., apartman dairesinde sevgilisi I.A.'yı boğazından defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay, kadına yönelik şiddetin önlenemeyen boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şikayetlerini geri çekmişti

Mağdur kadın I.A.'nın daha önce T.T. hakkında yaptığı şikayetleri geri çektiği öğrenildi. T.T.'nin ise 2022 yılında pompalı tüfekle etrafa ateş açma, 2023'te sevgilisini rehin alma ve 2024'te silahlı tehdit gibi suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı.