Milyonlarca çalışan, 2025 yılı için belirlenecek asgari ücret kararını merakla bekliyor. Asgari ücretin artışıyla birlikte birçok ödeme, ödenek ve borçlanma kaleminde değişiklikler yapılacak. Hem özel sektör çalışanları hem de sosyal haklardan yararlananlar için yeni düzenlemeler kapıda.

Vergi muafiyeti artacak

Asgari ücretteki artış, maaşların vergi muafiyeti uygulanan kısmını yükseltecek. Bu durum, tüm çalışanların daha az vergi ödemesini sağlayacak ve özellikle brüt maaş üzerinden gelir elde eden çalışanları olumlu etkileyecek.

Hastalık ve rapor ücretleri güncellenecek

İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık sorunları nedeniyle iş göremez durumda olan çalışanların aldığı rapor ücretleri yeni asgari ücrete göre artış gösterecek.

Doğum izni ödenekleri artacak

Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin hakkı bulunan anneler, geçici iş göremezlik ödeneğinde artış yaşayacak. Yeni asgari ücret ile birlikte en düşük ödenek miktarı yükselecek.

Stajyer ücretleri artıyor

Stajyer maaşları, asgari ücretin yüzde 30’u üzerinden hesaplanıyor. 2025 zammı, stajyerlerin gelirlerini de artıracak.

İşsizlik maaşı yükselecek

İşsizlik maaşı, brüt asgari ücretin en düşük yüzde 40’ı, en yüksek yüzde 80’i kadar hesaplanıyor. Zamla birlikte işsiz kalanların aldığı maaşlarda da artış görülecek.

BES devlet katkısı güncellenecek

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısının üst limiti, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’u olarak belirleniyor. Yeni asgari ücretle birlikte bu katkıda da artış olacak.

Borçlanmalarda yeni hesaplamalar

Doğum Borçlanması: Kadınlar, brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden ödeme yaparak sigorta prim günlerini artırabiliyor.

Askerlik Borçlanması: Erkekler, askerlik sürelerini sigorta primlerine ekleyebilmek için yine yüzde 32 oranında ödeme yapacak.

Yurt Dışı Borçlanmaları: Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, borçlanmalarını asgari ücretin yüzde 45’i üzerinden yapacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri yükselecek

Brüt asgari ücrete bağlı olarak GSS primleri de artacak. Sağlık güvencesi olmayan vatandaşlar için prim ödemelerinde değişiklik olacak.

Özel sektör etkileniyor

Özel sektörde asgari ücretle çalışanların maaşlarının yanı sıra, asgari ücretten yüksek maaş alanların ücretleri de yeniden değerlendirilecek. Bazı şirketler artışı asgari ücret zammına paralel tutarken, bazıları daha düşük oranlarda artış uygulayabilecek.

Asgari ücretle gelen değişiklikler takip ediliyor

Asgari ücretin 2025 yılı için belirlenmesiyle birlikte tüm bu kalemlerde yapılacak güncellemeler, çalışanların haklarını doğrudan etkileyecek. Resmi açıklamalar sonrası detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.