Bunlar da ilginizi çekebilir

Manavgat’ta park halindeki otomobil yanarak kül oldu

Manavgat’ta park halindeki otomobil yanarak kül oldu

Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, tedbir amaçlı mahallenin doğalgazını kesti. Patlamanın kesin sebebinin belirlenmesi için teknik ekipler incelemelere başladı. İlk değerlendirmelere göre, patlamanın doğalgaz kaçağından kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor.

Patlamanın etkisiyle gecekondunun bir duvarının yıkıldığı tespit edildi. Olayda yaralanan B.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, acil sağlık ekipleri, UMKE, AFAD ve İGDAŞ sevk edildi.

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde, Çırçır Mahallesi Başak Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir gecekonduda patlama meydana geldi. Olayda, gecekonduda yaşayan B.C. adlı kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.