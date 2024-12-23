İstanbul Eyüpsultan ilçesinde, Çırçır Mahallesi Başak Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir gecekonduda patlama meydana geldi. Olayda, gecekonduda yaşayan B.C. adlı kişi yaralandı.
Patlama sesleri paniğe yol açtı
Akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, acil sağlık ekipleri, UMKE, AFAD ve İGDAŞ sevk edildi.
Duvar yıkıldı, yaralı hastaneye kaldırıldı
Patlamanın etkisiyle gecekondunun bir duvarının yıkıldığı tespit edildi. Olayda yaralanan B.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İnceleme başlatıldı
Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, tedbir amaçlı mahallenin doğalgazını kesti. Patlamanın kesin sebebinin belirlenmesi için teknik ekipler incelemelere başladı. İlk değerlendirmelere göre, patlamanın doğalgaz kaçağından kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor.
Patlamanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından patlamanın nedenine ilişkin ayrıntılı açıklama yapacaklarını bildirdi.