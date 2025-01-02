Türkiye Toplum Araştırmaları Enstitüsü, 2 Ocak 2025 tarihinde yayımladığı "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" raporunda, yurttaşların 2025 asgari ücreti, Suriye politikası ve genel seçimlerle ilgili görüşlerine yer verdi. Katılımcılar, Türkiye'nin ekonomik ve dış politikasına dair önemli işaretler verdi.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik politikası, anketlerde dikkat çeken bir diğer önemli başlık oldu. Katılımcıların yüzde 77,4’ü, AK Parti'nin Suriye politikasını "çok başarılı" ya da "başarılı" bulduğunu belirtti. Bu oran, MHP seçmenlerinde ise yüzde 73,2’ye düşerken, CHP ve İYİ Parti seçmenlerinin büyük bir kısmı bu politikayı olumsuz değerlendiriyor. Genel olarak bakıldığında, katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 44) hükümetin Suriye politikasını başarısız bulduğunu ifade etti.

Seçmen bazında Suriye politikası değerlendirmeleri

AK Parti seçmenleri: Suriye politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 77,4.

MHP seçmenleri: Başarılı bulanların oranı yüzde 73,2.

CHP ve İYİ Parti seçmenleri: Yalnızca yüzde 20'si AK Parti'nin Suriye politikasını başarılı buluyor.

Asgari ücret artışı yetersiz bulundu

2025 yılı için belirlenen asgari ücretin yeterli olup olmadığı sorusuna yanıt veren katılımcıların büyük çoğunluğu, artışı yetersiz buluyor. Anketin sonuçlarına göre, yüzde 85,4 oranında katılımcı asgari ücretin yaşam standartlarını karşılamadığını ifade etti.

Özellikle muhalefet partilerinin seçmenlerinin büyük çoğunluğu, asgari ücret artışının yetersiz olduğunu belirtti. AK Parti seçmenlerinin yüzde 22,1’i, artışın yeterli olduğunu düşünmüyor. Asgari ücretin yetersizliği üzerine seçmen görüşleri şöyle:

AK Parti seçmenleri: Yüzde 77,9’u asgari ücretin yeterli olmadığını belirtiyor.

MHP seçmenleri: Yüzde 70,7’si asgari ücreti yeterli bulmuyor.

CHP seçmenleri: Yüzde 95,5’i, artışın yetersiz olduğunu söylüyor.

Sadece yüzde 37,1’i Türkiye'nin yönetimini olumlu buluyor

Türkiye'nin yönetimi konusunda yurttaşların memnuniyetsizliği de raporda öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 62,9'u, ülkenin “çok kötü” ya da “kötü” yönetildiğini belirtirken, sadece yüzde 37,1’i Türkiye'nin yönetimini olumlu buluyor. Eylül 2024’te yapılan aynı ankette bu oranlar yüzde 57,2 ve yüzde 42,8 olarak kaydedilmişti.

Türkiye'nin yönetim algısı

AK Parti seçmenleri: Yüzde 28,9’u ülkenin kötü yönetildiğini düşünüyor.

MHP seçmenleri: Yüzde 40,7’si olumsuz bir görüş sergiliyor.

Milletvekili seçimlerinde partiler arasındaki farklar

Yapılan anketin bir diğer önemli bulgusu ise milletvekili seçimlerinde oy dağılımı oldu. Katılımcıların kararsızlar dağıtıldığında, Türkiye'nin siyasi tablosu şu şekilde şekilleniyor:

CHP: Yüzde 31,3

AK Parti: Yüzde 30,8

MHP: Yüzde 10,9

DEM Parti: Yüzde 8,4

Zafer Partisi: Yüzde 4

İYİ Parti: Yüzde 4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4