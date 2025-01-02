Bugün sabah saatlerinde Van’ın Çaldıran ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, ilçede ve çevre bölgelerde kısa süreli paniğe yol açtı.

Şu an için can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak, bölge halkı depremin etkisiyle büyük bir korku yaşadı. Yetkililer, konuya ilişkin incelemelere devam ederken, bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Kandilli'nin verileri şu şekilde;

Van-Çaldıran

02.01.2025, 16:35:34 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 5.0 km