2025 yılı için asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşlarıyla birlikte milyonlarca çalışanı etkileyecek. 10 Aralık’ta başlayan görüşmelerde, zam oranları üzerine çeşitli senaryolar hesaplanıyor ve ikinci toplantı 16 Aralık'ta gerçekleşecek.

Asgari ücrette olası zam oranları

2025 için belirlenen yeni asgari ücretin miktarı, enflasyon oranları ve hükümetin ekonomik politikaları doğrultusunda şekillenecek. Yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen zam oranlarına göre, asgari ücretin 20 bin ile 23 bin 802 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu artış, sadece çalışanları değil, aynı zamanda emekli ve memur maaşlarını da etkileyecek.

Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak?

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, 6 aylık artışlar emekli ve memurlar için de önemli bir referans olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmin edilen artış oranı yüzde 15 ile 17 arasında, memurlar için ise yüzde 12 ile 14 arasında değişiyor. Bu artışlar, 2024’te emekli maaşlarıyla asgari ücret arasındaki farkın kapanmaya başlamasına yol açabilir.

Ödenek ve borçlanmalar artacak

Asgari ücretteki artış, pek çok sosyal ödemeyi de etkileyecek. Tüm maaşlar, işsizlik maaşı, BES katkı limiti, doğum ve askerlik borçlanmaları gibi kalemler, yeni asgari ücretle birlikte artacak. Bu değişiklik, özellikle borçlanma yapacakları ve prim ödeyecekleri ilgilendiriyor.

Asgari ücret artışı ve emekli maaşları arasındaki fark

2024’te asgari ücret ve emekli maaşları arasındaki denge önemli ölçüde değişti. Asgari ücrete ara zamlarla yapılan artışlar, 2024 yılında emekli maaşlarının üzerinde kaldı. Ancak, 2025’te bu farkın kapanması ve emekli maaşlarının asgari ücreti geçmesi bekleniyor.

Ocak Ayı kararları: Ne bekleniyor?

Ocak ayında açıklanacak enflasyon oranı, memur ve emekli maaşları ile asgari ücret artışını doğrudan etkileyecek. Asgari ücret artışı ve memur-emekli maaşı zamları, yılın ilk günlerinde netleşecek. 3 Ocak’taki enflasyon açıklamasıyla birlikte, 2024 yılı için belirlenen artış oranları kesinleşecek.