Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriyeli muhaliflerin Esad rejimini devirmesiyle birlikte, Suriye’nin başkenti Şam’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın’ın Emevi Camii’nde kıldığı namaz ve Suriyelilerin coşkulu karşılaması dikkat çekti.

Emevi Camii’nde sevgi seli

Şam’da yoğun bir sevgi seliyle karşılanan İbrahim Kalın, İslam dünyasının önemli simgelerinden biri olan Emevi Camii’nde namaz kıldı. TGRT Haber’in görüntülediği anlarda, Suriyelilerin MİT Başkanı’na gösterdiği coşku dikkat çekti.

Türkiye’nin stratejik rolü

Suriye’de yıllardır süren iç savaşın ardından Esad rejiminin devrilmesi, Türkiye’nin bölgede üstlendiği kritik rolün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzun yıllara dayanan stratejik akıl, saha analizleri ve planlamalar doğrultusunda Türkiye’nin hem sahada hem de masada oynadığı aktif rol bu sürecin kilit unsurlarından biri oldu.

Kritik ziyaretin önemi

Esad rejiminin düşmesiyle iktidar değişikliğinin yaşandığı Suriye’de, Ankara’dan Şam’a gerçekleşen bu ziyaret, iki ülke arasındaki yeni dönemin başlangıcını simgeliyor. Türkiye’nin diplomasi ve güvenlik sahasındaki etkisini gösteren bu kritik ziyaret, bölgesel dengeler açısından büyük bir öneme sahip.