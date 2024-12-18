Yeni yıl yaklaşırken, bedelli askerlik başvurusu yapacak asker adayları için önemli bir gelişme yaşandı. 2025 yılı bedelli askerlik ücretleri, memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellenecek. Yıl sonunda yapılan hesaplamalarla, bedelli askerlik ücretinin 242.555 TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Yeni ücret, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar artacak?

2024 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31’lik zammın ardından, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL'den 217.871 TL'ye yükselmişti. Ancak, 2025'te yapılacak memur maaşı artışıyla birlikte bu ücretin daha da artacağı tahmin ediliyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, bedelli askerlik ücreti 2025 yılında 242.555 TL’ye ulaşacak.

Yeni bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?

2025 yılı için belirlenen yeni bedelli askerlik ücreti, 3 Ocak’ta açıklanacak olan memur maaş zammı sonrasında netlik kazanacak. Ardından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak açıklamayla, yeni bedelli askerlik harcı duyurulacak.

2025 yılında bedelli askerlik başvurusu yapacak adaylar dikkat!

2025 yılı bedelli askerlik ücretinin artmasıyla, başvuracak asker adayları için yeni ödeme miktarları kesinleşecek. Yıl sonu itibarıyla yapılan tahminlere göre, enflasyon ve memur maaşı zammı ile birlikte bedelli askerlik harcı, 2025'te önemli bir artış gösterecek