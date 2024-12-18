Şimdi ise yeni bir mutlu haberiyle dikkatleri üzerine çekti. 43 yaşındaki model, sosyal medya hesabı üzerinden evlendiğini duyurdu. Lima, müstakbel eşi Andre Lemmers ile dünya evine girdi.

Lima ve Lemmers'in Mutlu Anı

Adriana Lima, evlilik haberini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşarak, hayatındaki önemli anı sevenleriyle paylaştı. Ünlü model, Andre Lemmers ile el ele tutuştuğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve "Resmen Lima-Lemmers oldum" notunu düştü. Lima'nın bu açıklaması, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Çiftin Bir Çocuğu Var

Adriana Lima ve Andre Lemmers'in ilişkisi, 2022 yılı Ağustos ayında bir erkek çocukları olmasıyla taçlanmıştı. Çift, oğullarına Cyan Lima Lemmers adını verdi. Lima’nın önceki evliliğinden ise iki kızı bulunuyor: Valentina ve Sienna, eski eşi Marko Jaric ile olan birlikteliğinden dünyaya gelmişti.