Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sürecinin başladığını duyurdu.

Adaylar, tercih işlemlerini 7 Ekim 2025 saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapabilecek.

Tercih süreci 13 Ekim 2025 saat 23.59’da sona erecek.

Ek tercih süreci başladı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.”

Açıklamada, ek yerleştirme işlemlerinde 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kuralların geçerli olacağı belirtildi.

DGS tercih kılavuzunda neler var?

DGS tercih kılavuzunda adaylar;

Merkezi yerleştirmede kullanılan en düşük ve en yüksek puanları ,

Geçiş yapılabilecek 4 yıllık programları ,

Üniversitelerin özel ve genel şartlarını

detaylı şekilde görüntüleyebilecek.

Kılavuz, adayların tercih yaparken dikkat etmesi gereken tüm bilgilere erişim sağlayacak.

Boş kontenjan sayısı belli oldu

2025 DGS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 103 bin aday tercih yaptı.

Yerleşen aday sayısı 56 bin 634 olurken, boş kalan toplam kontenjan 19 bin 89 olarak açıklandı.

Ek tercih döneminde, bu kontenjanlara kayıt yaptırılmayan bölümler de dahil edilecek.

Başvuru ve ücret işlemleri

Adaylar, ek tercih işlemlerini ÖSYM’nin resmî sitesi üzerinden yapacak.

Tercih ücretini yatırmayan adayların yerleştirme işlemleri geçersiz sayılacak.

Tercih süresi boyunca adaylar, tercih sıralarını istedikleri zaman güncelleyebilecek.