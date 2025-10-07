Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününde günün ilk yarısını yükselişle tamamladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,45 puan ve %0,35 artışla 10.772,32 puan seviyesine çıktı.

📈 Bankacılık ve holding hisselerinde karışık seyir

Toplam işlem hacmi 44,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi %0,03 düşerken, holding endeksi %1,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen %1,46 ile sigorta, en çok düşen ise %7,63 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda karışık görünüm

Küresel piyasalar, ABD’de federal hükümetin kapalı kalması ve Avro Bölgesi’ndeki siyasi belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul’da endeks günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistlerin gündemi: TCMB ve ECB başkanları

Analistler, günün geri kalanında TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapacağı sunumun,

ve Hazine nakit dengesi verilerinin yurt içinde takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları yatırımcıların odağında olacak.

Teknik görünüm

Analistlere göre teknik açıdan 10.900 ve 11.000 puan seviyeleri direnç,

10.700 ve 10.600 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle bazı verilerin açıklanmasının ertelendiği de belirtiliyor.