2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme için tercihler, 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başladı. Adaylar, tercihler için 27 Ocak 2025 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler. Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek olup, giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekmektedir.

Önemli tarihler:

Başlangıç: 16 Ocak 2025, saat 14:30

Sonuçlanma: 27 Ocak 2025, saat 23:59

Adayların dikkatine:

Tercih işlemlerini yapmadan önce, 2025-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri önemlidir. Kılavuzda yer alan kurallar doğrultusunda tercihlerin yapılması gerekmektedir.

ÖSYM Başkanlığı, tüm adaylara başarılar dileyerek, sürecin dikkatli bir şekilde takip edilmesini hatırlatıyor.