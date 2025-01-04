2025 Emekli Maaşı Zammı Ve Kök Maaş Hesaplama Yöntemleri

Emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri netleşirken, milyonlarca emekli, kök maaşlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor.

Emekli maaşı zam oranları ve kök maaş hesaplama

2025 yılı itibariyle, memur ve memur emeklilerine yapılan maaş zammı yüzde 11.54 olarak belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15.74 oranında bir artış yapılacağı açıklandı. Bu düzenlemelerle birlikte, en düşük emekli maaşı ile ilgili beklentiler de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesinin Ocak ayı içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Kök maaş nedir ve nasıl hesaplanır?

Kök maaş, emekli maaşının ek ödemeler hariç tutularak hesaplanan net tutarıdır. Emekliler, e-Devlet üzerinden kök maaşlarını öğrenebilir. Aşağıda 4A ve 4B emeklileri için kök maaş hesaplama yöntemleri yer almaktadır:

4A kök maaşı hesaplama:

e-Devlet'e giriş yapın. "4A Emekli Aylığı" araması yapın. "Detay" sekmesine gidin ve "5510 Ek 19 Miktarı" tutarını not alın. 12.500 TL’den bu tutarı çıkararak kök maaşı hesaplayın.

4B kök maaşı hesaplama

e-Devlet'e giriş yapın. "4B Emekli Aylığı" yazın ve ilk bağlantıya tıklayın. "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" kısmındaki rakamı 12.500 TL’den çıkararak kök maaşı hesaplayın.

Emekli maaşı SGK'dan nasıl öğrenilir?

SGK üzerinden emekli maaşı sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

4A emekli maaşı öğrenme

SGK'nın resmi sitesine girin ve T.C. Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl Bilgisi ve Doğum Tarihi bilgilerinizi girerek maaşınızı öğrenebilirsiniz.

4B emekli maaşı öğrenme

SGK'nın resmi sitesinden, "uyg.sgk.gov.tr" adresine girin, T.C. Kimlik Numarası, Kurum Bilgisi ve Güvenlik Kodu bilgileri ile hesapla butonuna tıklayarak maaşınızı öğrenebilirsiniz.

4C emekli maaşı öğrenme

"uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/" adresine girerek, doğum tarihi, cinsiyet, 4A çalışma süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri gibi bilgilerinizi girerek maaşınızı sorgulayabilirsiniz.