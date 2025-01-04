Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak 2025’te hayatını kaybetti. Antalya’da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı, tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

AKM’de anma töreni düzenlendi

Ferdi Tayfur için ilk anma töreni Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. Törene yüzlerce hayranı, sanat dünyasından isimler ve siyasetçiler katıldı. Salonda yer kalmayınca birçok hayranı, sağanak yağışa rağmen dışarıda Ferdi Tayfur’un şarkılarını söyleyerek bekledi.

Camiye gözyaşları ve tartışma damga vurdu

AKM’deki törenin ardından usta sanatçının naaşı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Cami avlusunda Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ancak cenaze sırasında Tuğçe Tayfur ile yeğeni arasında yaşanan küfürlü tartışma törene gölge düşürdü. Tartışma anları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kişi saygı ortamının bozulmasına tepki gösterdi.

Yeniköy Aile Mezarlığı’na defnedildi

Ferdi Tayfur’un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı’na defnedildi. Tayfur’un hayranları, usta sanatçının eserleriyle her zaman yaşayacağını dile getirdi.