TÜİK, Ağustos 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında kiralar Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yüzde 39,62 oranında artacak. Kiracılar ve ev sahipleri yeni kira bedellerini hesaplamaya başladı.

Ağustos ayı enflasyon oranları

TÜİK verilerine göre, 2025 Ağustos ayında TÜFE bir önceki aya göre %2,04 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 ve 12 aylık ortalamalara göre %39,62 artış gösterdi.

Kira zammı nasıl hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, kira artış oranları bir önceki kira yılı TÜFE’sinin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılan yüzde 25’lik üst sınır sonrası, kiralar tamamen TÜFE’ye endeksli olarak artıyor. Bu yöntem hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerli.

Eylül 2025 kira artış örnekleri

Mevcut Kira Artış Oranı Kira Artışı Aylık Yeni Kira Yıllık Yeni Kira 15.000 TL %39,62 5.943 TL 20.943 TL 251.316 TL 20.000 TL %39,62 7.924 TL 27.924 TL 335.088 TL 30.000 TL %39,62 11.886 TL 41.886 TL 502.632 TL 40.000 TL %39,62 15.848 TL 55.848 TL 670.176 TL

Kiracılar yeni kira bedellerine göre bütçelerini planlarken, ev sahipleri de kira gelirlerindeki artışı göz önünde bulunduruyor.