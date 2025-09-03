TÜİK, Ağustos 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında kiralar Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yüzde 39,62 oranında artacak. Kiracılar ve ev sahipleri yeni kira bedellerini hesaplamaya başladı.
Ağustos ayı enflasyon oranları
TÜİK verilerine göre, 2025 Ağustos ayında TÜFE bir önceki aya göre %2,04 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 ve 12 aylık ortalamalara göre %39,62 artış gösterdi.
Kira zammı nasıl hesaplanıyor?
Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, kira artış oranları bir önceki kira yılı TÜFE’sinin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılan yüzde 25’lik üst sınır sonrası, kiralar tamamen TÜFE’ye endeksli olarak artıyor. Bu yöntem hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerli.
Eylül 2025 kira artış örnekleri
|Mevcut Kira
|Artış Oranı
|Kira Artışı
|Aylık Yeni Kira
|Yıllık Yeni Kira
|15.000 TL
|%39,62
|5.943 TL
|20.943 TL
|251.316 TL
|20.000 TL
|%39,62
|7.924 TL
|27.924 TL
|335.088 TL
|30.000 TL
|%39,62
|11.886 TL
|41.886 TL
|502.632 TL
|40.000 TL
|%39,62
|15.848 TL
|55.848 TL
|670.176 TL
Kiracılar yeni kira bedellerine göre bütçelerini planlarken, ev sahipleri de kira gelirlerindeki artışı göz önünde bulunduruyor.