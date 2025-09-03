İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Anne Kart uygulaması, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu taşımada ücretsiz ulaşım imkânı sunarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik ediyor.

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan proje, kısa sürede büyük ilgi görerek binlerce annenin hayatını kolaylaştırdı.

Aylık 60 ücretsiz biniş hakkı

Uygulama kapsamında, İzmir’de yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekipleri tarafından yardıma uygun olduğu tespit edilen annelere, aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanınıyor.

Anne Kart yalnızca annenin çocuğu yanındayken kullanılabiliyor.

Ayrıca, 5 yaş çocuğu olan annelere ve 0-5 yaş arası çocuğu olan babalara da aylık 10 kontör yükleniyor.

Şu anda sistemde 10 bin 472 kişi aktif olarak Anne Kart kullanıyor.

Annelerden Başkan Tugay’a teşekkür

Uygulamadan faydalanan İzmirli anneler, hem ulaşım kolaylığı sağladığı hem de ekonomik yüklerini hafiflettiği için projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Üç çocuk annesi Emine Sarıboğa, projenin kendileri için büyük bir destek olduğunu belirterek,

"Mardin’den İzmir’e geldik. Üç çocukla toplu taşımada zorlanıyorduk. Anne Kart sayesinde hastaneye, pazara, her yere rahatça gidip gelebiliyoruz. Bütçemize büyük katkısı var. Allah Cemil Bey’den razı olsun," dedi.

Nurcan Aslan ise uygulamanın ev ekonomisine sağladığı faydayı vurgulayarak,

"Toplu taşımada işlerimiz çok kolaylaştı. Parka, hastaneye, gezmeye giderken hep Anne Kart kullanıyoruz. İhtiyacı olan herkes mutlaka başvurmalı. İyi ki Büyükşehir Belediyesi var," ifadelerini kullandı.

Dört çocuk annesi Berivan Sun da yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek,

"Ekonomi çok kötü, eşim çalışmıyor. Çocuklarım meyve istiyor, bazen alamıyorum. Büyükşehir Belediyesi yardımlarıyla ayakta duruyoruz. Anne Kart olmasa çocuklarımı hiçbir yere götüremezdim. Belediyemize minnettarım," diye konuştu.

Merve Gündüz ise hastane ziyaretlerinde Anne Kart’ın büyük kolaylık sağladığını belirterek,

"Cemil Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok işimize yarıyor," dedi.

Kadınların sosyal hayata katılımı artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anne Kart uygulaması ile yalnızca ulaşım desteği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kadınların çocuklarıyla birlikte sosyal hayata daha aktif katılım göstermelerini hedefliyor.

Projeyle birlikte anneler, çocuklarıyla hastane, park, etkinlik ve sosyal alanlara ulaşımda ekonomik kaygı duymadan hareket edebiliyor.

Başkan Cemil Tugay, uygulamanın İzmir’deki kadınlara büyük bir özgürlük alanı sunduğunu belirterek,

"Anne Kart, yalnızca bir ulaşım desteği değil, aynı zamanda kadınların sosyal yaşamda daha görünür olmalarının önünü açan bir projedir," demişti.

İzmir’de kısa sürede yaygınlaşan Anne Kart uygulaması, hem sosyal destek politikaları açısından örnek bir proje olarak görülüyor hem de aile bütçelerine nefes aldırıyor.