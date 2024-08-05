Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılı Hac Organizasyonu için ön kayıt işlemlerinin 5 Ağustos–16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceğini belirtti. Hacca gitmeyi planlayan vatandaşlar, başvurularını bu tarihler arasında gerçekleştirebilecek.

Kayıt ücreti ve başvuru şartları

Başvuruların tamamlanabilmesi için 750 lira tutarındaki ön kayıt ücreti, anlaşmalı bankalara yatırılacak. 2024 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecek. Bu durumda olan vatandaşların, belirtilen tarihler arasında ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için

Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, hac.gov.tr adresini ziyaret edebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac başvuruları konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam edecek.