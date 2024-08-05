Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi'nde, Yeni Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 2 katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alındı

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Neyse ki olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı.