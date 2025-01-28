Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen KYK Yurt Time projesinin başvuruları, KYK yurtlarında kalan öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor. İlk dönem başvuruları 16-20 Eylül 2024 tarihlerinde tamamlanan fırsatın, 2025 yılı ikinci dönem başvurularının tarihleri merak ediliyor.

Geçen yıl, 2024 Yurt Time başvuruları 22-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Ancak 2025 için kesin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılacak duyuru sonrası, başvuru tarihleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır.

KYK Yurt Time başvuruları nasıl yapılır?

KYK Yurt Time başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümünde yer alan "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" seçeneğini kullanarak başvurularını tamamlayabiliyorlar.

Başvuru işlemleri, online olarak yapılması nedeniyle oldukça pratik ve hızlıdır. Başvuru için belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerekli adımların takip edilmesi yeterlidir.

KYK Yurt Time nedir?

Yurt Time, KYK yurtlarında kalan öğrencilere, spor faaliyetlerinde görev alarak ek gelir elde etme imkanı sunan bir projedir. Her yurttan seçilecek 10 öğrenci, günlük iki saatlik, haftalık ise sekiz saatlik bir süre zarfında çeşitli spor faaliyetlerinde yer alıyor. Bu proje, öğrencilere hem sporla iç içe olma fırsatı sağlıyor hem de belirli bir gelir elde etmelerini mümkün kılıyor.

Yurt Time’a katılan öğrenciler, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak ve kendi yeteneklerini geliştirmek için de fırsatlar buluyor.

Yurt Time KYK bursunu etkiler mi?

Yurt Time projesine katılan öğrenciler, sigortalı bir işte çalışmadıkları sürece KYK burslarına herhangi bir etkisi olmayacaktır. Yurt Time kapsamında yapılan sigorta sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını kapsar, bu da öğrencilerin KYK burslarından yararlanmaya devam etmelerini sağlar.

Bu nedenle, Yurt Time'a katılan öğrenciler hem ek gelir elde edebilir hem de burslarını kaybetmeden projeye dahil olabilirler.