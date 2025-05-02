Kira artış oranı 2025 Mayıs ayı için 5 Mayıs'ta TÜİK tarafından açıklanacak. Peki, güncel kira zammı oranı ve örnek hesaplama nasıl?

Kira zam oranı 2025 Mayıs ne zaman açıklanacak?

Kira artış oranı 2025 Mayıs ayı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, ev ve iş yeri kira zammı oranı da netleşecek.

TÜİK, her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu veriler, kira zamları başta olmak üzere birçok ekonomik kararda belirleyici oluyor.

Kira zammı 2025 Mayıs ayı açıklanma tarihi

TÜİK'in yayımladığı takvime göre nisan ayı enflasyon oranı, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak. Açıklama sonrasında ev ve iş yeri sahipleri için Mayıs 2025 kira zam oranı da netleşmiş olacak.

2025 Nisan ayı kira artış oranı ne kadardı?

2025 yılı mart ayı verilerine göre:

Aylık enflasyon: %2,46

Yıllık enflasyon: %38,10

Kira artış oranı: %51,26

Ev veya iş yeri kira sözleşmesi nisan ayında yenilenenler, kontratlarına bu orana göre zam uyguladı.

Örnek kira zammı hesaplama (Nisan 2025)

Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: %51,26 Dolar 55 TL olabilir mi? S&P beklentilerini revize etti

Kira zam tutarı: 5.126 TL

Zamlı kira bedeli: 15.126 TL

Mayıs ayı kira artış hesaplaması da 5 Mayıs'ta açıklanacak veriler üzerinden bu şekilde yapılabilecek.

Enflasyon verileri kira artışını nasıl etkiler?

TÜFE, hane halkı tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarını yansıtırken; ÜFE, üretim maliyetlerini ve sanayi fiyatlarını yansıtır. Kira zammında genellikle son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınmaktadır. Bu oran, özellikle konut kiralarında üst sınır olarak uygulanıyor.

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