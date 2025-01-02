ÖSYM, 2025 MSÜ başvurularını 2 Ocak itibariyle almaya başladı. Başvurular 27 Ocak’a kadar devam edecek.

Başvuru süreci ve detaylar

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmaya başlandı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile yapabilecekler. Başvuru süreci 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Geç başvurular için ise son tarih 30 Ocak 2025 saat 23:59’a kadar belirlendi.

Başvuru ücreti

2024 MSÜ başvuru ücreti 295 TL olarak belirlenmişti. Bu yılki başvuru ücretinin ne kadar olacağı ise, 2025-MSÜ kılavuzunun yayımlanmasının ardından netleşecek.

Sınav tarihi

2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.