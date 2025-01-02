İzmir’de hastane randevusu olan, doktora sonuç göstermek isteyen veya hasta ziyareti yapmak isteyen hasta ve hasta yakınları Torbalı Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? diye araştırıyor. İşte detaylar…

Torbalı Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

İzmir otogardan Torbalı-İzmir Otogar minibüsüne bindikten sonra Torbalı Devlet Hastanesi önünde inebilirsiniz. Torbalı-Gaziemir minibüsüne bindikten sonra Torbalı Devlet Hastanesi önünde inebilirsiniz.

Hastaneye havaalanından ulaşım:

Torbalı Devlet Hastanesi’ne havalimanından ulaşım için metro, tren ya da ESHOT otobüslerine binerek hastaneye ulaşabilirsiniz. Metro ya da trene bindiğinizde Torbalı durağında inip, ESHOT durağından otobüse binip kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Tren ile ulaşım:

Hastaneye tren yolu ile ulaşmak isterseniz, herhangi bir Torbalı tren durağında inip minibüs veya ESHOT’lara binerek hastaneye direkt ulaşım sağlayabilirsiniz.

KURUM: TORBALI DEVLET HASTANESİ

ADRES: Yedi Eylül Mahallesi Ekoten Caddesi No: 2 Torbalı / İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 856 03 42

SABİT TELEFON: +90 (232) 856 55 65

FAKS: +90 (232) 856 90 90

ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://torbalidh.saglik.gov.tr/