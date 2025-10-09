2025 yılı Nobel Edebiyat Ödülü’nü 71 yaşındaki Macar yazar ve senarist Laszlo Krasnahorkai kazandı. İsveç Akademisi tarafından verilen ödül, edebiyat dünyasının en saygın onurları arasında yer alıyor.

Edebiyat dünyasının en prestijli ödülü

1901’den 2024’e kadar toplam 121 kişiye 117 kez verilen Nobel Edebiyat Ödülü, yalnızca roman yazarlarına değil; oyun yazarlarına, tarihçilere, filozoflara ve şairlere de takdim edildi.

İlk kadın ödül sahibi 1909 yılında Selma Lagerlöf olmuştu. Bugüne kadar toplam 18 kadın yazara ödül verildi.

Geçtiğimiz yıl, Güney Koreli yazar Han Kang, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk Asyalı kadın olmuştu. Kang aynı zamanda Nobel kazanan ikinci Koreli yazar olarak tarihe geçmişti.

Ödül miktarı 11 milyon İsveç kronu

Nobel Edebiyat Ödülü, 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülüyle birlikte veriliyor. Kazananlar her yıl ekim ayında açıklanıyor; ödüller ise 10 Aralık’ta Stockholm’de düzenlenen törenle sahiplerine takdim ediliyor.

Nobel Komitesi edebiyatın sınırlarını genişletmişti

Yıllar içinde Nobel Edebiyat Ödülü’nün kapsamı genişledi. 2016’da Amerikalı müzisyen Bob Dylan’a verilen ödül, edebiyatın sınırlarını şarkı sözleri ve müzik alanına taşıyarak büyük tartışma yaratmıştı.