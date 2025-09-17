Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve ulaşımda düzeni sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, il genelinde personel taşımacılığı yapan servis araçlarını kapsamlı bir denetime tabi tuttu.

Araçlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi

Soma, Turgutlu ve Demirci ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, araçların teknik yeterlilikleri, taşıma yetki belgeleri ve sürücü evrakları titizlikle incelendi. Denetimler sırasında sürücülere ve firma yetkililerine yasal sorumluluklar hatırlatılarak bilgilendirme yapıldı.

Personel taşımacılığı yapan araçların, mevzuatta belirlenen standartlara uygun olup olmadığı da detaylı şekilde kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere gerekli uyarılar yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

“Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, denetimlerin önemine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

“Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle ekiplerimiz, servis hizmetlerinde kullanılan araçların standartlara uygunluğunu düzenli olarak kontrol ediyor. Amacımız korsan taşımacılığın önüne geçmek, trafik güvenliğini artırmak ve yurttaşlarımızın can ile mal güvenliğini korumak. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek.”

Denetimler sürecek

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, personel taşımacılığı yapan tüm araçların belirlenen kurallara uymasının hem yolcu güvenliği hem de trafik düzeni açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

İl genelinde yürütülen denetimlerin ilerleyen günlerde farklı ilçelerde de devam edeceği belirtildi.