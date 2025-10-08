2025 Nobel Fizik Ödülü, elektrik devresinde makroskobik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunu keşfeden John Clarke, Michel Devoret ve John Martinis’e verildi.
Ödül sahiplerinin çalışmaları şöyle:
John Clarke (ABD/İngiltere), Michel Devoret (Fransa) ve John Martinis (ABD), 2025 Nobel Fizik Ödülü’nü şu keşifleri için kazandı:
- Elektrik devresinde makroskobik kuantum mekanik tünelleme
- Enerji kuantizasyonu
Açıklama, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında yapıldı.
2024 yılında Nobel Fizik Ödülü, yapay sinir ağları ve makine öğrenimi çalışmalarıyla John Hopfield ve Geoffrey Hinton’a verilmişti.
Kuruluş: 1900, Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine
- Ödül Dalları: Fizik, kimya, edebiyat, barış, tıp; ekonomi 1969’dan itibaren
- Tören: Her yıl 10 Aralık’ta düzenleniyor
- Not: 1901’den bu yana ödülün verilmediği bazı yıllar, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ve COVID-19 salgını dönemlerinde oldu.
Nobel Ödülleri, insanlığa hizmet eden çalışmaları ödüllendiren ve dünyanın en saygın ödülleri arasında yer alıyor.