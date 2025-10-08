2025 Nobel Fizik Ödülü, elektrik devresinde makroskobik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunu keşfeden John Clarke, Michel Devoret ve John Martinis’e verildi.

Ödül sahiplerinin çalışmaları şöyle:

John Clarke (ABD/İngiltere), Michel Devoret (Fransa) ve John Martinis (ABD), 2025 Nobel Fizik Ödülü’nü şu keşifleri için kazandı:

  • Elektrik devresinde makroskobik kuantum mekanik tünelleme
  • Enerji kuantizasyonu

Açıklama, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

2024 yılında Nobel Fizik Ödülü, yapay sinir ağları ve makine öğrenimi çalışmalarıyla John Hopfield ve Geoffrey Hinton’a verilmişti.

Nobel Ödülleri, insanlığa hizmet eden çalışmaları ödüllendiren ve dünyanın en saygın ödülleri arasında yer alıyor.