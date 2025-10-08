Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda, bir yolcu otobüsünün üzerine düşen kayalar nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları, seyir halindeki bir yolcu otobüsünün üzerine düştü.
- Otobüste tahminen 30 yolcu bulunuyordu.
- Yetkililer, olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bölgede halen enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi destek sağlanacak
Başbakan Narendra Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirdi.
Maddi destek: Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 200 bin rupi, yaralılara 50 bin rupi verilecek.